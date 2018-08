"Der Typ ist zu heiß für dich": Bloggerin berichtet über Selbstzweifel

Unsicherheit getriggert

Die boshafte Nachricht habe jene Unsicherheit getriggert, die Kutcher nach wie vor plagt. "Ein Teil meiner Unsicherheit bezüglich meines Körpers ist darauf zurückzuführen, dass ich mit Mister-Sixpack verheiratet bin. Warum sollte ich, ein kurviges Mädchen, ihn bekommen?", so Kutcher. Immer wieder würden sich ihre Gedanken um ihre eigene Wertlosigkeit und die Frage, ob sie ihren Partner überhaupt verdient hätte, drehen.

Um sich in Erinnerung zu rufen, dass ihr Körper sie und ihre Beziehung nicht definiert, postete die US-Bloggerin ein Foto von sich und ihrem Ehemann am Strand. "Dieser Mann hat die letzten zehn Jahren jede Kurve, jedes Grübchen, jedes Kilo und jeden Pickel an mir begrüßt und mich immer daran erinnert, dass ich schön bin." An ihre Follower richtet sie die Botschaft: "Ich bin so viel mehr als mein Körper, und er auch und du auch."

Diese zeigen sich in den Kommenaren zum Bild begeistert von Kutchers Offenheit. Bisher wurde das Posting fast 145.000 Mal gelikt.