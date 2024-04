Wie eine einst depressive Frau mit Lach-Videos zum Internet-Star wurde

12 Teilnehmer sitzen zu Hause vor ihren Bildschirmen und lachen gleichzeitig in die Kamera. „Jetzt können wir uns alle einmal so richtig zum Affen machen“, sagt die Trainerin und leitet damit die erste Übung ein. Sie klopft sich wie ein Gorilla mit beiden Händen auf die Brust und fängt dabei lautstark zu lachen an. „Die Übung nennt sich Gorilla-Lachen“, sagt sie und fordert die Gruppe auf: „Los, traut euch, jetzt seid ihr dran!“