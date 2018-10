Cross-Fit und Co.: Volkshochschule wirbt klischeehaft für Männerkurse

Beim Kochkurs "Männer am Herd" beispielsweise lernen Väter und Söhne ab einem Alter von sechs Jahren gemeinsam die wichtigsten Küchenbasics. Beim "Knöpfe annähen & Co. für Männer" können Interessierte am 18. Jänner 2019 zu reparierende Kleidungsstücke und eigenes Nähzeug mitbringen. Auch ein eintägiger Kurs "Bügeln für echte Männer" wird am 11. Jänner angeboten.

Die am häufigsten von Männern besuchten Angebote an der Volkshochschule sind aber Deutsch- und Fremdsprachenkurse, gefolgt vom Bewegungsangebot, Malerei und Zeichnen sowie dem Erlernen von Musikinstrumenten.

Ein Kursangebot, das sich explizit an Männer richtet, halte man für notwendig, weil die Kunden der Wiener Volkshochschulen noch immer mehrheitlich weiblich sind. "Wir möchten alle Wienerinnen und Wiener erreichen, unabhängig von Alter, Religion, Herkunft, Geschlecht oder Einkommen", so die Beweggründe. Außerdem gebe es auch Kurse, die sich ausschließlich an Frauen richten. Auch sie könnten Kurse wie Schweißen oder Böden verlegen besuchen.