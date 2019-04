Buben und Mädchen: Wem Gaming eher schadet

Erziehung: Angebote machen statt verbieten

In vielen Familien ist das Internet das Streitthema Nummer eins: Barbara Buchegger von Saferinternet kennt die wichtigsten Fragen.

Ab welchem Alter?

Wann ein Kind mit dem Computerspiel beginnen darf, hängt meist von der Familie ab. Wo ältere Geschwister und Eltern oft am Bildschirm sitzen, beginnen Kinder früher. Selbst Kindergartenkinder können da schon fit am Computer sein. Zwei Voraussetzungen müssen jedenfalls gegeben sein: Das Kind muss sich konzentrieren können. Und die Zeit fürs Spiel sollte in einem guten Verhältnis zu anderen Beschäftigungen stehen.

Wann es ist zu viel?

Klare Zeitvorgaben gibt es nicht. Statt PC-Spiele zu verbieten, sollten Eltern Alternativen anbieten, etwa Gesellschaftsspiele oder Aktivitäten im Freien.

Was tun, wenn Teenager „hineinkippen“?

Wenn die Offline-Welt nicht so erfreulich ist, flüchten Jugendliche oft ins Netz. Also immer dann, wenn die Freunde zu fad sind oder Schule keine Erfolgserlebnisse bietet. Hier ist es wichtig, dass die Eltern die Gesprächsbasis aufrechterhalten – klingt banal, ist oft aber gar nicht so einfach.

Soll man das Internet abdrehen?

Nein. Wenn die Welt außerhalb des Netzes für das Kind schwer zu ertragen ist, nimmt man ihm den einzigen erträgliche Ort weg. Einzige Ausnahme: Wenn das Internet zur pubertären Kampfzone wird, kann man schon einmal den Stecker ziehen – aber nicht als Dauerlösung.

Gibt es gefährliche Spiele?

Gefährlich ist nicht das Spiel, sondern das, was es auslöst. Manche Volksschüler bekommen etwa beim GTA ( Grand Theft Auto) Angst, andere nicht: Bei diesem Spiel geht es nicht nur um Autorennen, sondern um Verbrecherkarrieren. Das derzeit beliebte Fortnite ist eigentlich weniger problematisch. Aber es kann Kinder lange fesseln, weil man auf ein Team angewiesen ist. Zudem geben manche Kinder dabei viel Geld aus.