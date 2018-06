Britische Studie: Wann die meisten Babys zur Welt kommen

Sean O'Sullivan vom Royal College of Midwives (Verband der Hebammen, Anm. d. Redaktion) sagte im Interview mit der BBC etwa, dass die Forschungen bei der Erstellung von Dienstplänen helfen könnten.

Veränderte Muster

Seit den 50er-Jahren hätten sich laut Studienautorin Alison Macfarlane zufolge die zeitlichen Muster, denen Geburten folgen, grundlegend verändert. Nicht zuletzt aufgrund steigender Kaiserschnittraten. Während natürliche Geburten häufig während der Nacht eingeleitet werden, werden Kaiserschnitte meist bewusst für die Morgenstunden eingeplant und durchgeführt.

Peter Martin, Professor für Statistik am University College London und Mitautor der Studie, geht außerdem davon aus, dass es evolutionsbedingte Gründe für die nächtliche Geburtenkonzentration gibt. "Unsere Vorfahren lebten in Gruppen, die tagsüber aktiv und zerstreut waren und in der Nacht zusammengekommen sind."

Eine Erklärung für ein weiteres Ergebnis der Studie – jenem, dass die Geburtenraten an Weihnachten und dem Tag darauf um sieben Prozent geringer sind – liefert dieser Ansatz jedoch nicht.