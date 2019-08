"Bist du Empfangsdame?": NASA-Forscherin erhält schamlose Nachricht

Die Kommentare ließ McKeown außerdem nicht auf sich sitzen. "Ich bin immerhin schlau genug, um zu wissen, dass es nicht der beste Einstieg in eine Unterhaltung ist, die Intelligenz einer Frau anhand ihres Aussehens zu messen", antwortete sie im Chat.

Null-Toleranz-Strategie bei Hinge

Dann gab sie ihrem virtuellen Gegenüber noch etwas über Empfangsdamen mit: "Meine Mutter ist Empfangsdame in einer Volksschule und sie ist die weiseste, inspirierendste und liebenswürdigste Person ist, die ich kenne." Es folgte ein letzter Seitenhieb: "So sehr, dass meine Doktorarbeit in Planetologie ihr gewidmet ist."

Bisher wurde McKeowns Tweet fast 200.000 Mal gelikt. Das Posting erreichte auch die Mitarbeiter bei Hinge. Man habe "eine Null-Toleranz-Strategie in Sachen beleidigender Kommentare" und werde sich "um die Sache zu kümmern", ließ man die Irin via Twitter wissen.