Tinder-Tipps: Die hohe Kunst des Online-Flirts

Die Zahl der Single-Haushalte in Österreich steigt weiter an, meldete die Statistik Austria vergangene Woche – etwa 700.000 der Alleinstehenden bewegen sich pro Monat auf Datingportalen im Internet, mehr als im Vorjahr. Auch Boris Ziefle (34) hat sich jahrelang quer durch das Netz geflirtet (und dort auch einige Male die Liebe gefunden). In seinem Buch ("One-Write-Stand", Schwarzkopf Verlag) gibt der ehemalige Werbetexter und selbstständige Autor Tipps für eine pannenfreie Online-Kommunikation.

KURIER: Ich habe ein Tinder-Match mit jemandem, die Chatfunktion öffnet sich – wie lautet der perfekte erste Satz?

Boris Ziefle: Den gibt es nicht, da jeder Mensch auf andere Dinge positiv reagiert. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass Humor in 90 Prozent der Fälle gut ankommt. Auch wichtig ist es, dass man locker bleibt und nicht zu schnell zu fordernd wird. Denn es ist ja nur ein erster Chat und keine verbindliche Vereinbarung zum Treffen, wenn man ein Match hat. Eine persönliche Bemerkung zum Profil des Matchpartners kommt immer gut an. Ich gehe beispielsweise ganz gerne auf den Musikgeschmack einer Frau ein (Anm.: Bei Tinder kann man sein Lieblingslied angeben) und frage dann, ob sie wirklich den ganzen Songtext von "Bohemian Rhapsody" auswendig kann oder ob sie auch immer nur den Teil mit "Galileo" laut im Auto mitbrüllt.

Und was wäre der denkbar schlechteste erste Satz?

Ich finde ein einfaches "Hi" sehr uninspiriert, da man das so an 100 Frauen innerhalb von 5 Minuten schicken kann. Aber auch alles, was verzweifelt klingt, ist tabu. Wenn ein Mann schreibt, "Endlich mal ein Match", dann ist das nicht die beste Eigenwerbung. Auch Eigenlob kommt nicht gut an. Wer fühlt sich schon zu einem Mann hingezogen, der schreibt: "Ich denke, du hast den geilsten Typen hier gematcht."

Ganz allgemein: Welche Rolle spielt Sprache, das Schreiben bei der Partnersuche im Netz?

Die Sprache ist eines der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste Element beim Online-Dating, denn mit ihr kann man sich entweder sofort interessant machen oder es auf Anhieb vermasseln. Natürlich sind nette Bilder ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Aber in einer Zeit der Filter und Bildbearbeitungsprogramme kann man sich auch nicht mehr zu 100 Prozent darauf verlassen.