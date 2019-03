Axels Terrasseneintopf: Lange Nacht der vielen Orchideen

So wie Josef Bauer in die Vanda. Der Leiter der Stiftsgärtnerei gestaltet mit seinem Team und in Zusammenarbeit mit Schönbrunn die Ausstellung, die alle zwei Jahre Experten, Händler, Fans und Begeisterte zusammenbringt. Derzeit sind auf 2000 Quadratmetern 30 Aussteller versammelt, am 15. März ist sogar eine „Lange Nacht der Orchideen“ (bis 22 Uhr). „Die Vanda ist so vielfältig in der Farbe, das gefällt mir“, schwärmt Bauer, und dann sagt er etwas, das für einen seltsam klingt, der beruflich in der Erde grabt: „Und dass sie mit ihren Luftwurzeln auf dem Baum lebt und nicht im Boden.“