Australisches Cafe mit "Männer-Aufschlag" sperrt zu

Zum Abschluss soll es am Sonntag eine große Party geben. Das Cafe, über das international viel berichtet wurde, gab es seit Sommer 2017.

Gehaltsschere ausgleichen

Der Aufschlag wurde damit begründet, dass Männer in Australien immer noch mehr verdienen als Frauen - nach einer Studie 18 Prozent. Das zusätzlich eingenommene Geld war für Frauenprojekte gedacht. Die Zahlung war freiwillig. Andernfalls hätte das "Handsome Her" mit einer Beschwerde rechnen müssen. Die australischen Gesetze zum Schutz vor Diskriminierung sind recht streng.

Aufschlag für weiße Kunden

Ähnliche Initiativen hat es in der Vergangenheit etwa in den USA gegeben. Dort wollte ein Restaurant in New Orleans mit seiner ungewöhnlichen Preispolitik ein Bewusstsein für die Einkommensschere zwischen weißen und schwarzen Bürgern im Land schaffen. In einem Pop-up-Restaurant namens SAARTJ sollten weiße Kunden 18 Dollar extra für ihre Mahlzeit bezahlen.