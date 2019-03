Frauen verdienen weniger – auch in typischen Männerberufen

Frauen verdienen in Österreich nach wie vor deutlich weniger als Männer – und das über alle Berufssparten hinweg. Das mittlere Einkommen von Frauen (21.178 Euro brutto) beträgt lediglich 63 Prozent des Männereinkommens (33.776 Euro brutto), zeigt der aktuelle Einkommensbericht des Rechnungshofs.

Grundsätzlich gilt die Gleichung: Je höher der Abschluss umso höher der Netto-Stundenlohn, doch die Gehaltsschere wird dadurch nicht geschlossen, im Bereich höherer Bildung ist die Geschlechterdifferenz mitunter eklatant: So verdienen Frauen mit einem Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften und Technik weniger als Männer mit einer Matura in diesem Bereich. Das zeigen Daten des Nationalen Bildungsberichts 2018 des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie), der am Mittwoch präsentiert wurde.

Eine geschlechtsuntypische Ausbildungswahl rechnet sich in Österreich auf individueller Ebene somit nicht. Oder wie es Konrad Oberwimmer vom Bifie am Mittwoch ausdrückte: Eine geschlechtsuntypische Berufswahl sei "sogar tendenziell ungünstig".

Bei der Ausbildung entscheiden sich in Österreich Burschen den Daten zufolge noch immer für "typisch männliche" Berufe vor allem aus dem technischen bzw. gewerblichen Bereich, Mädchen vor allem für "typisch weibliche" aus dem sozial- und wirtschaftsberuflichen Bereich. "Das Ausmaß hat sogar etwas zugenommen", so Oberwimmer. Annähernd ausgeglichen ist der Geschlechteranteil lediglich im kaufmännischen Bereich.