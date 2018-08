Australien: Unis verbieten Sex zwischen Doktoranden und Vorgesetzten

In Australien sollen Doktoranden keinen Sex mehr mit ihren akademischen Vorgesetzten haben dürfen. In einem Erlass, den die Dachorganisation der Universitäten am Mittwoch veröffentlichte, heißt es: "Der akademische Fortschritt eines (Forschungs-) Studenten darf nie davon abhängen, ob sich jemand auf eine sexuelle Beziehung mit seinem Betreuer oder einem anderen Mitglied des Lehrkörpers einlässt."