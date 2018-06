Australien: Erste landesweite Studie zu Belästigung am Arbeitsplatz

Australien startet nach eigenen Angaben die "weltweit erste" landesweite unabhängige Untersuchung zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Das kündigten die Regierung und die Australische Menschenrechtskommission AHRC am Mittwoch an.

Die Untersuchung soll demnach zwölf Monate dauern. Sie folgt der weltweiten #MeToo-Debatte um Sexismus und sexuelle Übergriffe, die nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den mächtigen Hollywood- Produzenten Harvey Weinstein im Vorjahr ins Rollen gekommen war.