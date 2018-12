Alle Jahre wieder: Weihnachtsklassiker im Fernsehen anschauen

Gewitzter Blondschopf

Der Bub muss Weihnachten alleine zu Hause verbringen, weil die Eltern ihn vergessen haben, ihn mit nach Paris zu nehmen. Dem Achtjährigen gelingt es darauf, zwei tollpatschige Ganoven zu überlisten, die in sein Haus einbrechen wollen. Auch wenn die Geschichte lustig ist: Heldenhaft klingt der Name Kevin nicht. Im Gegenteil – er wurde zum Synonym für ein bildungsfernes Problemkind. Und wer auf der Dating-App Tinder reüssieren will, sollte sich nicht Kevin nennen. Zu uncool.

Schöne Bescherung!

Ebenso sehr amerikanisch und ein Film für die ganze Familie ist „ Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ mit „Hör mal, wer da hämmert“-Star Tim Allen.