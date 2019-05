Ärzte warnen: Challenge veranlasst User, Lebensmittel mit Schale zu essen

Chemikalien auf Schalen

Und dieser Gedanke betreffe lediglich die gesundheitsschädlichen Pestizide, die sich auf der Schale von Obst oder Gemüse befinden können. Viel besorgniserregender findet Stabel, dass bei der " Shell On Challenge" auch Plastik gegessen wird. Dies könne jeden, "der auch nur einen Bissen davon nimmt, in unmittelbare Gefahr bringen".

"Das macht mir noch mehr Sorgen, weil man an allem, was man isst und was nicht verdaut werden kann, ersticken kann", so Stabel. "Das Risiko beim Atmen daran zu ersticken ist für mich die größte Gefahr, und – wie gesagt – das Zeug ist auch nicht dazu gedacht, verdaut zu werden, je nachdem, wie groß der Bissen ist, den man nimmt."

Rat an Eltern

Eltern von Jugendlichen, die durch soziale Medien auf die Challenge aufmerksam werden und diese nachahmen könnten, rät Stabel: "Ich ermutige Eltern immer, auf den Social-Media-Konten ihrer Kinder aktiv zu sein und sich zu informieren, was sie online veröffentlichen."