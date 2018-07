Aus fahrenden Autos steigen: Gefährlicher Hype um Netz-Challenge

Harmlos bis gefährlich

Ins Leben gerufen wurde die Challenge laut Guardian von US-Komiker Shiggy. Er teilte bereits vor rund einem Monat ein Video von sich auf Instagram, in dem er zu dem Drake-Hit tanzt. In den darauffolgenden Wochen und nachdem sich einige prominente Namen – darunter Sänger Will Smith und Schauspielerin Shay Mitchell – an der Challenge beteiligt hatten, verbreitete sich diese schließlich viral. Zunächst zeigte die Tanzsensation Menschen, die lediglich die Choreo zu Drakes Song vortanzten. Doch bei der harmlosen Variante blieb es nicht lange.

Will Smith kletterte für seine Interpretation etwa auf die Kettenbrücke in Budapest. Shay Mitchell sprang aus einem fahrenden Auto. Letzterer eifert nun die Netzgemeinde nach.