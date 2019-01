35.000 Einträge: Der Mann hinter Wikipedia

Doch was treibt den US-Amerikaner an? "Die Idee, alles frei zugänglich machen, fasziniert mich. Meine Mutter ist in der Sowjetunion aufgewachsen... Ich bin mir also dessen bewusst, wie bedeutsam es sein kann, Wissen frei verfügbar machen", erklärt er.

Für seine Lexikoneinträge zieht Pruitt Bücher, wissenschaftliche Fachzeitschriften und andere Quellen heran. Über drei Stunden verbringt er täglich mit Recherche, Redigieren und Schreiben. Auch in seinem Brotjob beim US-amerikanischen Zoll und Grenzschutz ist Pruitt mit Recherchearbeiten befasst.

Verantwortung für Vielfalt

Wie wichtig Pruitts kontinuierlicher Beitrage für das virtuelle Nachschlagewerk ist, weiß Kui Kinyanjui, stellvertretende Leiterin der Kommunikationsabteilung bei der Wikimedia Foundation. "Menschen wie Steven sind für Plattformen wie Wikipedia unglaublich wichtig, einfach weil sie deren Herzblut sind", betont sie.

Angesichts der sechstausend Besucher, die Wikipedia pro Sekunde besuchen, trage er zusammen mit anderen Autoren auch Verantwortung für die Vielfalt und Qualität der Plattform.