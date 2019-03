"2 Minuten 2 Millionen": So lernen Kinder Programmieren

Die Investoren reagierten in der Show genauso gespalten wie viele Eltern: Winzer Leo Hillinger war skeptisch, dass Kinder zu viel Zeit mit dem Computer verbringen, "die sollen lieber in die Natur hinaus". Der älteste unter ihnen, Hans-Peter Haselsteiner, fand die Idee gut, doch sein Angebot war nicht groß genug. Runtastic-Gründer Forian Gschwandtner, der Millionen mit einer Lauf-App verdient hat, stieg mit 50.000 Euro ein: "In Zukunft wird alles auf Software basieren. Es ist wichtig, dass Kinder mit Programmieren in Berührung kommen."

"Wir haben in Österreich Nachholbedarf beim Coding", erklärten die Gründerinnen im KURIER-Gespräch. 3000 Teilnehmer hatten sie bisher bei ihren aufbauenden Semester-Kursen in Wien und Niederösterreich, jetzt wollen sie in die Bundesländer expandieren. Die Nachfrage bei Eltern ist groß, Relle nennt ein häufiges Argument: "Mein Kind verbringt so viel Zeit beim Computer, dann soll es wenigstens etwas Sinnvolles damit machen."