Dreidimensional zeichnen, drucken und basteln ;)

3D-Stift

Während in der Zwischenzeit der 3D-Drucker die Anfangsbuchstaben aller Vornamen produziert hat, gehen einige Kinder nun an eigenhändiges 3D-Drucken. Dazu nehmen sie jede und jeder einen Spezialstift in die Hand, schieben beim Loch am oberen Ende ein dünnes Kunststoff-Stangerl hinein, schalten den Stift ein. Der erwärmt sich, verflüssigt das Stangerl, das sogenannte Drucker-Filament. Leuchtet’s grün, ist der Stift bereit. Bei der Spitze kommt festflüssiges Filament raus. Mit Hilfe des Stifts malen die Kids Katzen, Häuser, Blumen oder Fidget-Spinner. Zu Beginn ist’s einfacher, über eine Vorlage auf Papier zu malen und das schnell fest werdende Material dann vom Papier weg zu heben. Noch ist dies flacher 3D-Druck. Mit einiger Übung werden so manche Objekte auch mehr oder minder in die Luft gezeichnet – beispielsweise ein kleiner Eiffelturm. Besonders geschickt stellt sich David an, der seinen Fidget-Spinner dicker und dicker macht und nach der Lösung von der papiernen Vorlage auf der Unterseite eine kräftige Halbkugel draufdruckt. So lässt sich der Spinner zumindest auf der Tisch- und Bodenfläche drehen.