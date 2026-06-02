Kylie Minogues wilde Dating-Vergangenheit - und tragischer Tod der Liebe ihres Lebens

"Es gibt einige Romanzen, auf die ich vielleicht hätte verzichten können, aber das ist alles Teil dessen, was uns menschlich macht", hatte die australische Popsängerin Kylie Minogue 2024 dem britischen Mirror über ihr Liebesleben erzählt. Nun gab die Musikerin gegenüber The Sydney Morning Herald genauere Einblicke in ihre Erfahrungen mit Männern. Dabei verriet sie, derzeit offiziell Single zu sein. "Nein, ich habe keinen Freund. Ich war in einer Beziehung, und als die zu Ende ging, merkte ich, dass ich auch allein gut zurechtkomme. Ich werde definitiv wählerischer", erzählte die gebürtige Australierin, deren neue Doku "Kylie" seit 20. März auf Netflix läuft.

Auch, was für sie das größte No-Go beim Dating ist, enthüllte Minogue bei dieser Gelegenheit. Kylie Minogue: Schlechte Erfahrung mit Narzissten "Narzissten. Ich war mal mit einem zusammen und bin sehr dankbar, dass ich das jetzt weiß. Das ist für mich ein absolutes Tabu", sagte sie, ohne die Identität des besagten Ex-Partners zu lüften. Dann erzählte sie, dass ihre zweijährige Beziehung mit dem verstorbenen INXS-Sänger Michael Hutchence einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen einnimmt.

Die vielbeachtete Beziehung endete 1991, als Hutchence telefonisch mit Minogue Schluss machte. Trotz des Liebeskummers bezeichnete sie Hutchence gegenüber The Sydney Morning Herald als die Liebe ihres Lebens. Bad Boy und Good Girl: Minogues Romanze mit Hutchence 1989 kam Minogue mit Hutchence zusammen. Während ihrer Liaison schickte sich das Paar unter Codenamen Liebesbriefe per Fax - diese wurden für die Dokumentation "Mystify Michael Hutchence" 2019 veröffentlicht (dazu mehr). In der Doku sprach die Sängerin ungewohnt offen über ihr Beziehungsleben. Sie erzählte über Michael, er habe "ihr Verlangen für andere Dinge in der Welt erweckt". Die heute 58-Jährige verriet weiter: "Die Geschichte über uns ist, dass er ein düsterer Bad Boy ist und ich das 'reine' Good Girl, und das war eigentlich ziemlich wahr." "Ein Großteil unserer Beziehung beruhte auf Lust" Die Beziehung der beiden begann, als Minogue 21 Jahre alt war und sich in den fast 30-jährigen Hutchence verliebte. Seine "unstillbare Neugier" habe die Australierin besonders am INXS-Sänger fasziniert. "Ein Großteil unserer Beziehung beruhte auf Lust", so Minogue. Der Sänger habe ihr "eine neue Welt eröffnet". "Sex, Liebe, Essen, Drogen, Musik, Reisen, Bücher, Michael wollte alles ausprobieren", sagte Minogue in der Dokumentation. "Als seine Partnerin habe ich viel davon selbst miterlebt. Ich fühlte mich sehr sicher mit ihm, ich fühlte mich beschützt."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mick Hutson/Redferns/Getty Images Michael Hutchence und Kylie Minogue waren in den 90ern ein Paar

Über das Ende ihrer Romanze sagte die Sängerin in der Dokumentation: "Es fühlte sich liebevoll und traurig an, aber war wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt." Das Ex-Paar lernte sich kennen, nachdem Minogue nach einem INXS-Konzert in Hutchences Hotelzimmer eingeladen wurde. Er erzählte ihr damals von einem Wundermittel, das sie benutzen könne, wenn ihre Stimme auf der Bühne schwächele. Danach folgte der Sänger Minogue auf ihre Tour nach Hong Kong, um sie zum Essen auszuführen.

Zum vereinbarten Zeitpunkt tauchte Hutchence jedoch nicht auf. Das Team der Sängerin war wütend, weil es davon ausgegangen war, der Rockstar habe Minogue versetzt. Zwei Stunden später traf der Musiker dann ein und die beiden gingen doch aus. Aus diesen holprigen Anfängen sollte sich bald eine leidenschaftliche Beziehung entwickeln. Doch beide Künstler waren auf Tour unterwegs und deshalb oft darauf beschränkt, sich per Fax auszutauschen. So kam es zu den besagten Briefen, die in der Dokumentation Thema sind. 1997 wurde Hutchence im Hotel Ritz-Carlton in Syndney tot aufgefunden. Er hatte sich mit 37 Jahren das Leben genommen.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).