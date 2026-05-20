Kylie Minogue erneut an Krebs erkrankt: Offene Worte über verschwiegene Diagnose

2005 wurde bei der australischen Sängerin Kylie Minogue Brustkrebs diagnostiziert, was sie damals zwang, den Rest einer Tournee abzusagen. Minogue unterzog sich einer Operation und begann kurz darauf mit der Chemotherapie. Kylie Minogue hielt zweite Krebsdiagnose geheim 2006 wurde bekannt gegeben, dass Minogue die Behandlung abgeschlossen habe und die Krankheit nach der OP "nicht wieder aufgetreten" sei. Nun wurde bekannt, dass bei der Musikerin nach ihrer Heilung Jahre später erneut Krebs diagnostiziert wurde. In ihrer dreiteiligen Doku "Kylie" enthüllt der Popstar, 2021 ein zweites Mal an der Brust operiert worden zu sein, aber bewusst darüber geschwiegen zu haben.

"Meine zweite Krebsdiagnose war Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten [...], nicht wie beim ersten Mal", verrät die Sängerin in der Netflix-Produktion, die ab dem 20. Mai gestreamt werden kann. " Ich wollte zeitweise das Haus gar nicht mehr verlassen" Zu schweigen sei eine bewusste Entscheidung gewesen. Minogue erzählt, dass sie zum damaligen Zeitpunkt zu erschöpft und verletzlich gewesen sei, um sich mit ihren gesundheitlichen Problemen in der Öffentlichkeit auszusetzen. Die Behandlung war auch zum zweiten Mal erfolgreich - auch wenn sie nach ihrer Genesung Schwierigkeiten hatte, den richtigen Zeitpunkt für die öffentliche Bekanntgabe zu finden, insbesondere nach dem großen Erfolg ihrer Grammy-prämierten Single "Padam Padam" aus dem Jahr 2023.