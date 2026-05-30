Natalia Vodianova sorgte diese Woche für Schlagzeilen, als die französische Vogue verkündete, dass das Topmodel im Alter von 44 Jahren zum sechsten Mal Mama wird. Papa des Babys ist Vodianovas Ehemann Antoine Arnault, dem die gebürtige Russin 2020 in Paris das Jawort gegeben hatte. Vater von Vodianovas Ehemann Antoine Arnault ist Milliardär Mit der Hochzeit heiratete Vodianova in eine der reichsten Familien der Welt ein. Arnault ist CEO des französischen Luxus-Herrenmodehauses Christian Dior. Sein Vermögen wird auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Geschäftsmann stammt als ältester Sohn von Bernard Arnault aus einer der reichsten Familien weltweit.

Das Vermögen des Chefs des Luxusgüterkonzerns LVMH Bernard Arnault wird laut Forbes auf 190,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Doch auch Vodianova selbst hat sich im Laufe ihrer Modelkarriere einen beachtlichen finanziellen Bestand erwirtschaftet. Das Model, das im Alter von siebzehn Jahren entdeckt wurde und 2012 zum drittbestverdienenden Model der Welt avancierte, soll ein geschätztes Vermögen von etwa 30 bis 50 Millionen US-Dollar ihr Eigen nennen.

Bei dem Kontostand verwundert es nicht, dass das Ehepaar, das bereits zwei gemeinsame Kinder hat, sich ein Leben im Luxus leisten kann - und mehr oder weniger auf der ganzen Welt zu Hause ist. Vodianova wuchs in Armut auf Doch ihr glamouröser Lebensstil steht in krassem Gegensatz zu Vodianovas Anfängen. "Ich wurde über meine Verhältnisse erfolgreich, und das fühlte sich nicht richtig an", verriet sie einmal. "Es kam mir vor, als ob die Welt nicht stimmte. Warum hatte ich diese Vergangenheit, warum diese Kindheit und all diese Erfahrungen? Ich habe vieles hinterfragt." Natalia Vodianova wurde in Armut in Nischni Nowgorod, einer russischen Stadt, die damals noch Gorki hieß, geboren. Ihr Vater hatte die Familie verlassen, als sie noch keine zwei Jahre alt war. Ihr Stiefvater verließ ihre Mutter, als Natalias Halbschwester Oksana mit Zerebralparese geboren wurde und später die Diagnose Autismus erhielt. "In meiner Kindheit fehlte es uns an allem. Auch an Mitgefühl von anderen Menschen wegen meiner Schwester. Niemand wollte in unserer Nachbarschaft wohnen", erzählte das Model einmal gegenüber Options über ihre Vergangenheit. "Es gab keinerlei Unterstützung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, und meine Mutter weigerte sich, Oksana in eine Einrichtung zu geben. Deshalb konnten wir ihr nicht die nötige Hilfe geben. Heute können wir darüber lachen, aber damals war es wirklich schwer", erinnerte sie sich. Da Vodianovas Mutter Mühe hatte, ihre insgesamt drei Kinder zu ernähren, eröffnete sie einen illegalen Obststand.

Die junge Natalia - damals gerade einmal elf Jahre alt - begann, die Schule zu schwänzen und arbeitete mit ihrer Mutter, zum Teil zwölf Stunden am Tag bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Das Geld reichte dennoch nicht aus. "Ich war oft hungrig - ich gewöhnte mich daran", erzählte das Top-Model in einem Interview mit der Daily Mail. An manchen Tagen habe sie nichts anderes als ein Tütchen Suppe gegessen. Es gab auch kein Spielzeug, kaum Kleidung und keine Privatsphäre im gemeinsamen Wohnraum. Mit 15 begann Vodianova, sich bei diversen Model-Agenturen zu bewerben. Um ihre Karrierechancen zu verbessern, lernte sie innerhalb von drei Monaten Englisch und zog nach Paris. Mit 17 unterschrieb sie ihren ersten Modelvertrag. Kurz darauf erhielt sie einen Vertrag für eine Parfümserie von Gucci. Seitdem lief sie bei mehr zahlreichen Modenschauen mit, zierte unzählige Vogue-Cover und war das Gesicht lukrativer Kampagnen von angesagten Designern wie Calvin Klein bis Stella McCartney. Erneut schwanger mit 44 Für die aktuelle Ausgabe der französichen Vogue posierte sie jetzt mit Babybauch. "Zwischen zwei Modenschauen Anfang des Jahres vertraute mir Natalia Vodianova an, dass sie schwanger ist", schreibt Vogue-Moderedakteurin Claire Thomson-Jonville auf Instagram. "Ihr sechstes Kind, mit 44. Mir war sofort klar, dass sie unser Sommer-Coverstar sein musste."