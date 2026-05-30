Vom Schulverweis bis zum Crack-Absturz: Tom Hardys turbulente Vergangenheit
Tom Hardy zählt zu den begabtesten Schauspielern seiner Generation. Seit seinem Durchbruch und der oscarnominierten Leistung in "The Revenant" hat er mit einer Reihe an Charakterrollen beeindruckt.
Tom Hardy soll Serienrolle verloren haben
Hinter den Kulissen gilt der 48-Jährige jedoch als schwierig. Ihm wird eine Neigung zu Wutausbrüchen nachgesagt. Zuletzt hieß es, der gebürtige Londoner habe seine Rolle in "MobLand - Familie bis aufs Blut" verloren.
In der dritten Staffel der Serie soll Hardy Berichten zufolge nicht mehr zu sehen sein, weil sein Verhalten am Set zu Problemen geführt habe. Insidern zufolge soll er auch seiner Serien-Kollegin Helen Mirren negativ aufgefallen sein - diese drückte am Sonntag jedoch auf Instagram ihre Sympathie für Hardy aus, womit sie die kursierenden Gerüchte zu dementieren schien.
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Ausnahmetalent nachgesagt wird, bei Dreharbeiten mit seiner Art angeeckt zu haben. Am Set von "Mad Max: Fury Road" soll es zwischen Hardy und Charlize Theron zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen sein, die zur Folge hatte, dass Theron eine Produzentin dazu brachte immer an ihrer Seite zu sein, um sie vor ihrem Drehpartner zu beschützen (dazu mehr).
Schon früh kam der Brite mit dem Gesetz in Konflikt. Seine jungen Jahre waren zudem von Alkohol- und Drogenabhängigkeit geprägt.
Tom Hardy schon als Kind "ein ziemlicher Unruhestifter"
"Ich bin völlig abgestürzt, und ich habe Glück, dass ich keinen schlimmen Unfall hatte oder im Gefängnis gelandet bin oder gar gestorben bin, denn genau darauf wäre es hinausgelaufen", sagte er einst gegenüber Hello!.
Aufgewachsen ist Hardy, wie er selbst beschreibt, in einem "schmerzlich bürgerlichen" Umfeld. Das Elternhaus war ein intellektuelles. Hardys Talent wurde von seinen Eltern - dem in Cambridge ausgebildeten Komiker und Romanautor Edward Hardy und seiner Frau Anne, eine Künstlerin - gefördert.
Der Schauspieler erzählte, dass das Haus voller Bücher und Musik war, dass es Geschenke und Urlaubsreisen ins Ausland gab. Auch eine teure Privatschule wurde ihm ermöglicht.
"Ich bin es gewohnt, viel Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen", sagte der Absolvent der Drama Centre London-Schule der Daily Mail. "Es gab nur ein Problem. Ich war als Kind ein ziemlicher Unruhestifter. Nein, besser gesagt: Ich war ein richtiger Unruhestifter."
Bereits als Teenager plagten ihn Suchtprobleme. Als im Alter von elf Jahren ein Polizist, der seine Schule besuchte, vor den Gefahren des Klebstoffschnüffelns warnte, war Hardys Reaktion eigenen Angaben zufolge: "Peng - jetzt weiß ich, wo ich das Zeug herbekomme."
Wenig später sollte der Heranwachsende auf die schiefe Bahn geraten. Hardy begann zu trinken und war bereits im Alter von 13 Jahren alkohol- und crackabhängig. Wegen Diebstahls wurde er schließlich von seinem Internat verwiesen.
Absturz nach Crackexzess brachte Wendung
Als Jugendlicher geriet der gefeierte Method-Actor regelmäßig mit der Polizei in Konflikt und wurde einmal sogar verhaftet. "Ich hätte meine Mutter für einen Crackbrocken verkauft", erzählte er einmal über seinen Alkohol- und Drogenkonsum, der auch zum Scheitern seiner ersten Ehe mit Sarah Ward beigetragen hat.
Die Wendung kam erst 2003 - nach dem totalen Absturz. Damals wurde Hardy nach einem Crackexzess in Soho in einer Lacke aus Blut und Erbrochenem gefunden. Der Vorfall brachte ihn zum Umdenken. "Ich musste etwas verlieren", erzählte er gegenüber Hello!. "Manchmal muss man etwas verlieren, das einem mehr wert ist als der Alkohol."
Mit der Hilfe seiner Eltern begab sich Tom Hardy in eine Entzugsklinik. Zudem machte er eine Psychotherapie.
Seit 2014 ist er skandalfrei mit der britischen Schauspielerin Charlotte Riley verheiratet, mit der sich Hardy vier Jahre zuvor verlobt hatte. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Rachael Speed hat der Filmstar einen weiteren Sohn.
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