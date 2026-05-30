Vom Schulverweis bis zum Crack-Absturz: Tom Hardys turbulente Vergangenheit

Tom Hardy zählt zu den begabtesten Schauspielern seiner Generation. Seit seinem Durchbruch und der oscarnominierten Leistung in "The Revenant" hat er mit einer Reihe an Charakterrollen beeindruckt. Tom Hardy soll Serienrolle verloren haben Hinter den Kulissen gilt der 48-Jährige jedoch als schwierig. Ihm wird eine Neigung zu Wutausbrüchen nachgesagt. Zuletzt hieß es, der gebürtige Londoner habe seine Rolle in "MobLand - Familie bis aufs Blut" verloren. In der dritten Staffel der Serie soll Hardy Berichten zufolge nicht mehr zu sehen sein, weil sein Verhalten am Set zu Problemen geführt habe. Insidern zufolge soll er auch seiner Serien-Kollegin Helen Mirren negativ aufgefallen sein - diese drückte am Sonntag jedoch auf Instagram ihre Sympathie für Hardy aus, womit sie die kursierenden Gerüchte zu dementieren schien.

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Ausnahmetalent nachgesagt wird, bei Dreharbeiten mit seiner Art angeeckt zu haben. Am Set von "Mad Max: Fury Road" soll es zwischen Hardy und Charlize Theron zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen sein, die zur Folge hatte, dass Theron eine Produzentin dazu brachte immer an ihrer Seite zu sein, um sie vor ihrem Drehpartner zu beschützen (dazu mehr).

Schon früh kam der Brite mit dem Gesetz in Konflikt. Seine jungen Jahre waren zudem von Alkohol- und Drogenabhängigkeit geprägt. Tom Hardy schon als Kind "ein ziemlicher Unruhestifter" "Ich bin völlig abgestürzt, und ich habe Glück, dass ich keinen schlimmen Unfall hatte oder im Gefängnis gelandet bin oder gar gestorben bin, denn genau darauf wäre es hinausgelaufen", sagte er einst gegenüber Hello!. Aufgewachsen ist Hardy, wie er selbst beschreibt, in einem "schmerzlich bürgerlichen" Umfeld. Das Elternhaus war ein intellektuelles. Hardys Talent wurde von seinen Eltern - dem in Cambridge ausgebildeten Komiker und Romanautor Edward Hardy und seiner Frau Anne, eine Künstlerin - gefördert. Der Schauspieler erzählte, dass das Haus voller Bücher und Musik war, dass es Geschenke und Urlaubsreisen ins Ausland gab. Auch eine teure Privatschule wurde ihm ermöglicht.

"Ich bin es gewohnt, viel Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen", sagte der Absolvent der Drama Centre London-Schule der Daily Mail. "Es gab nur ein Problem. Ich war als Kind ein ziemlicher Unruhestifter. Nein, besser gesagt: Ich war ein richtiger Unruhestifter." Bereits als Teenager plagten ihn Suchtprobleme. Als im Alter von elf Jahren ein Polizist, der seine Schule besuchte, vor den Gefahren des Klebstoffschnüffelns warnte, war Hardys Reaktion eigenen Angaben zufolge: "Peng - jetzt weiß ich, wo ich das Zeug herbekomme."