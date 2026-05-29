Streit mit Tom Hardy am "MobLand"-Set? Helen Mirren bricht ihr Schweigen
In der dritten Staffel von "MobLand - Familie bis aufs Blut" soll Tom Hardy Berichten zufolge nicht mehr zu sehen sein. Brancheninsider berichteten, dass sich der Filmstar am Set unbeliebt gemacht habe. Es sei zu Konflikten mit Showrunner Jez Butterworth und Produzent David Glasser gekommen, berichtete unter anderem Variety. Auch seine Serienkollegin Helen Mirren soll Hardy mit seinen angeblichen Allüren (dazu mehr) erheblich genervt haben.
"Liebe dich jetzt und für immer": Helen Mirren teilt Tom-Hardy-Foto
Was diese nun allerdings indirekt zu dementieren scheint.
Die Schauspielerin, die neben Tom Hardy und Pierce Brosnan in "MobLand" zu sehen ist, teilte am Donnerstag ein Foto von Hardy auf Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe dich jetzt und für immer." Womit sie Unterstützung für ihren Co-Star zum Ausdruck brachte.
Insider hatten zuvor behauptet, dass der Brite wiederholt zu spät zu den "MobLand"-Dreharbeiten erschienen sein soll - eine Eigenschaft, die bereits zu heftigen Wortgefechten mit Charlize Theron während der Dreharbeiten zu "Mad Max: Fury Road" geführt haben soll.
Tom Hardy selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.
Er selbst hatte zuvor angedeutet, eine Auszeit nehmen zu wollen, da er "eine Pause brauche". 2025 sagte Hardy gegenüber Esquire UK: "Ich hatte jetzt zwei Knieoperationen, einen Bandscheibenvorfall. Ich habe auch Ischias. Und dann ist da noch diese… ist es Plantarfasziitis? Woher kommt die denn? Und warum? Warum?! Und ich habe mir auch noch eine Sehne in der Hüfte gezerrt. Es geht mir alles den Bach runter, und es wird nicht besser werden."
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