Streit mit Tom Hardy am "MobLand"-Set? Helen Mirren bricht ihr Schweigen

In der dritten Staffel von "MobLand - Familie bis aufs Blut" soll Tom Hardy Berichten zufolge nicht mehr zu sehen sein. Brancheninsider berichteten, dass sich der Filmstar am Set unbeliebt gemacht habe. Es sei zu Konflikten mit Showrunner Jez Butterworth und Produzent David Glasser gekommen, berichtete unter anderem Variety. Auch seine Serienkollegin Helen Mirren soll Hardy mit seinen angeblichen Allüren (dazu mehr) erheblich genervt haben.

"Liebe dich jetzt und für immer": Helen Mirren teilt Tom-Hardy-Foto

Was diese nun allerdings indirekt zu dementieren scheint.

Die Schauspielerin, die neben Tom Hardy und Pierce Brosnan in "MobLand" zu sehen ist, teilte am Donnerstag ein Foto von Hardy auf Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe dich jetzt und für immer." Womit sie Unterstützung für ihren Co-Star zum Ausdruck brachte.