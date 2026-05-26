Problem im Bett: William gibt Kates private Angewohnheit im Schlafzimmer preis

Prinz William hat sich in der Radiosendung "Heart Breakfast" mit Jamie Theakston und Amanda Holden ausführlich zu seiner Ehefrau Kate geäußert. Unverhohlen drückte der Thronfolger Bewunderung für sie aus, als er zu ihrer Italien-Reise befragt wurde.

Am 13. und 14. Mai stattete die dreifache Mutter Reggio Emilia einen Solo-Besuch ab. Im Mittelpunkt stand ihr Engagement für frühkindliche Bildung.

Die Unternehmung sorgte für Schlagzeilen: Es handelte sich dabei um den ersten offiziellen Auslandsbesuch seit der Krebsdiagnose und -behandlung der Princess of Wales im Jahr 2024.

Prinzessin Kate bringt Arbeit mit ins Schlafzimmer

Während des Gesprächs in der Show "Heart Breakfast" wollten die Moderatoren von König Charles' älterem Sohn wissen, ob er stolz auf seine Frau sei, da ihre Reise von großem Erfolg war.

Der Prinz würdigte seine Frau mit den Worten: "Absolut. Sie ist eine fantastische Mutter und Ehefrau, und unsere Familie könnte ohne sie nicht zurechtkommen. Sie war einfach großartig."