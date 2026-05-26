Problem im Bett: William gibt Kates private Angewohnheit im Schlafzimmer preis
Prinz William hat sich in der Radiosendung "Heart Breakfast" mit Jamie Theakston und Amanda Holden ausführlich zu seiner Ehefrau Kate geäußert. Unverhohlen drückte der Thronfolger Bewunderung für sie aus, als er zu ihrer Italien-Reise befragt wurde.
Am 13. und 14. Mai stattete die dreifache Mutter Reggio Emilia einen Solo-Besuch ab. Im Mittelpunkt stand ihr Engagement für frühkindliche Bildung.
Die Unternehmung sorgte für Schlagzeilen: Es handelte sich dabei um den ersten offiziellen Auslandsbesuch seit der Krebsdiagnose und -behandlung der Princess of Wales im Jahr 2024.
Prinzessin Kate bringt Arbeit mit ins Schlafzimmer
Während des Gesprächs in der Show "Heart Breakfast" wollten die Moderatoren von König Charles' älterem Sohn wissen, ob er stolz auf seine Frau sei, da ihre Reise von großem Erfolg war.
Der Prinz würdigte seine Frau mit den Worten: "Absolut. Sie ist eine fantastische Mutter und Ehefrau, und unsere Familie könnte ohne sie nicht zurechtkommen. Sie war einfach großartig."
Der britische Royal betonte, wie geflissentlich wissbegierig sich seine Frau dem Thema frühkindliche Erziehung widmet - was seit Jahren als ein Herzensanliegen der Prinzessin gilt. Dabei plauderte William auch ein bisher unbekanntes Detail über Kates abendliche Routine aus.
Ihre Arbeit nimmt die Princess of Wales nämlich mit ins Schlafzimmer - zum Leidwesen ihres Gatten, der nicht nur Kate neben sich liegen hat, sondern eigenen Angaben zufolge auch ihren Papierkram. "Sie wollte viel recherchieren, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie damit verbracht hat, all die Unterlagen durchzusehen", erzählte der Prinz über Kates Vorbereitungen auf ihre Italien-Reise, bevor er ausplauderte: "Sie ist eine richtige Expertin für frühkindliche Bildung, und die meisten Abende muss ich mich im Schlafzimmer mit all den Unterlagen herumschlagen, die sie zum Lesen bereitgelegt hat."
William fügte hinzu: "Deshalb freue ich mich sehr, dass es so gut für sie gelaufen ist, und ich glaube, sie ist total begeistert zurückgekommen."
"Sie tastet sich langsam wieder an diese Reisen heran"
William deutete bei der Gelegenheit an, dass weitere Reisen für Kate in Zukunft nicht ausgeschlossen wären. Er betonte aber: "Sie tastet sich langsam wieder ans Reisen heran, solche Auslandsreisen zehren sehr an einem, weil man die ganze Zeit im Mittelpunkt steht. Deshalb müssen wir das ausbalancieren und sicherstellen, dass sie sich ausruht."
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