"Amore unter Palmen"-Star Uschi verstorben

In "Amore unter Palmen" begleitet ATV Frauen, die sich in ausländische Männer verliebt haben und diese erstmals im echten Leben treffen. So auch Uschi, die für viele Fans der Sendung inzwischen Kultstatus erreicht hat. Nun starb sie, wie ATV bekannt gab.

"Im Senegal unerwartet verstorben"

"Uns hat die traurige Nachricht ereilt, dass Uschi im Senegal unerwartet verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei Oumzy; wir wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft.⁣ Uschi, du warst großartig. Wir werden dich sehr vermissen. Danke, dass wir an deinem Leben teilhaben durften", liest man auf Instagram neben einer Reihe an Fotos von Uschi und ihrem Partner (hier zu sehen). Zahlreiche Fans drückten unter dem Posting ihr Beileid aus.