Nach dem Tod des Sohnes von Schauspielerin Lara Joy Körner hat Coach Niels van Hoek, den mehrere deutsche Medien als Körners aktuellen Lebensgefährten anführen, ihm öffentlich Tribut gezollt.

"Remo, manchmal denke ich, du warst eigentlich nie ganz nur 19. Da war etwas Weltläufiges in dir. Etwas Waches. Als hättest du innerlich schon viel mehr vom Menschsein gesehen als andere in ihrem ganzen Geraderausleben", schreibt van Hoek etwa in einer langen Botschaft auf Instagram. "Du hast Dinge infrage gestellt. Nicht aus Trotz, sondern weil du gespürt hast, wenn etwas nicht echt war. Und gleichzeitig hattest du diese leise Sanftheit, diesen Geschmack, diesen Stil, der einfach natürlich zu dir gehörte. So wie die Nächte zu dir gehörten. Dieses langsame Hineingleiten der Dunkelheit in den Morgen." In seiner Erinnerung sitze er immer noch am Frühstückstisch. "Vielleicht ist genau das jetzt so schwer: dass du fehlst und trotzdem überall Spuren von dir bleiben. In der Musik, die weiterläuft. In den Morgen, die trotzdem kommen. In Jacob, der heute von dir erzählt hat. In allem, was plötzlich ohne dich auskommen muss. Und es nicht kann."