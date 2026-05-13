Lara Joy Körner: Partner zollt ihrem verstorbenen Sohn Tribut
Nach dem Tod des Sohnes von Schauspielerin Lara Joy Körner hat Coach Niels van Hoek, den mehrere deutsche Medien als Körners aktuellen Lebensgefährten anführen, ihm öffentlich Tribut gezollt.
"Remo, manchmal denke ich, du warst eigentlich nie ganz nur 19. Da war etwas Weltläufiges in dir. Etwas Waches. Als hättest du innerlich schon viel mehr vom Menschsein gesehen als andere in ihrem ganzen Geraderausleben", schreibt van Hoek etwa in einer langen Botschaft auf Instagram. "Du hast Dinge infrage gestellt. Nicht aus Trotz, sondern weil du gespürt hast, wenn etwas nicht echt war. Und gleichzeitig hattest du diese leise Sanftheit, diesen Geschmack, diesen Stil, der einfach natürlich zu dir gehörte. So wie die Nächte zu dir gehörten. Dieses langsame Hineingleiten der Dunkelheit in den Morgen." In seiner Erinnerung sitze er immer noch am Frühstückstisch. "Vielleicht ist genau das jetzt so schwer: dass du fehlst und trotzdem überall Spuren von dir bleiben. In der Musik, die weiterläuft. In den Morgen, die trotzdem kommen. In Jacob, der heute von dir erzählt hat. In allem, was plötzlich ohne dich auskommen muss. Und es nicht kann."
"Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz", hatte die Bild-Zeitung zuvor aus einer ihr vorliegenden Mitteilung zitiert, die von Freunden und Familienmitgliedern unterzeichnet ist. "Wir sind, schmerzen, trösten, teilen - um die Kerze in der Mitte." Die Erfahrung, die Körners Sohn der Familie geschenkt habe, lasse sich "noch nicht in Worte fassen". Die Mitteilung schließt demnach mit den Worten: "Verbunden - in Liebe".
Eine Passantin in München hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss Isar treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände waren zunächst unklar, Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen an. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, hieß es.
Die Schauspielerin Lara Joy Körner ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie "Das Traumschiff" und Rosamunde Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner.
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