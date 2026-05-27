Mit 44 Jahren: Natalia Vodianova erwartet 6. Kind - und zeigt Babybauch
2020 gab das Topmodel Natalia Vodianova seinem Lebensgefährten Antoine Arnault in Paris das Jawort. Inzwischen erwarten die beiden ihr drittes gemeinsames Kind. Für Vodianova ist es bereits Baby Nummer sechs.
Natalia Vodianova mit Babybauch auf "Vogue"-Cover
Die 44-Jährige machte die Schwangerschaft in der neuen Ausgabe der französischen Vogue publik. Auf dem Cover der Zeitschrift ist das Model mit Babybauch zu sehen. Vodianova trägt ein enges Mini-Kleid und posiert inmitten der Natur. Auf einem anderen Bild ist sie mit unverhülltem Bäuchlein zu sehen.
"Zwischen zwei Modenschauen Anfang des Jahres vertraute mir Natalia Vodianova an, dass sie schwanger ist", schreibt Vogue-Moderedakteurin Claire Thomson-Jonville auf Instagram. "Ihr sechstes Kind, mit 44. Mir war sofort klar, dass sie unser Sommer-Coverstar sein musste."
"Fest der Freiheit": Vogue feiert Möglichkeit später Mutterschaft
"In unserem Gespräch verkörperte Natalia perfekt diese Art von Mutterschaft: selbstbestimmt und voll und ganz gelebt. Sie reflektierte, wie glücklich sie sich schätzt, diese Chance zu haben", fährt Thomson-Jonville fort. "Diese Ausgabe beleuchtet auch die neue Fruchtbarkeit: was sie heute in all ihrer Komplexität wirklich bedeutet. Neue Methoden. Andere Zeitpläne. Frauen, die selbst entscheiden, die warten, die andere Wege finden, die einen Schritt zurücktreten, die durchhalten. Ein Fest der Freiheit."
Vodianova hat drei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit dem britischen Aristokraten Justin Portman. Mit dem CEO des französischen Luxus-Herrenmodehauses Berluti Antoine Arnault teilt sie zwei Kinder.
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