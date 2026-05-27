Mit 44 Jahren: Natalia Vodianova erwartet 6. Kind - und zeigt Babybauch

2020 gab das Topmodel Natalia Vodianova seinem Lebensgefährten Antoine Arnault in Paris das Jawort. Inzwischen erwarten die beiden ihr drittes gemeinsames Kind. Für Vodianova ist es bereits Baby Nummer sechs.

Natalia Vodianova mit Babybauch auf "Vogue"-Cover

Die 44-Jährige machte die Schwangerschaft in der neuen Ausgabe der französischen Vogue publik. Auf dem Cover der Zeitschrift ist das Model mit Babybauch zu sehen. Vodianova trägt ein enges Mini-Kleid und posiert inmitten der Natur. Auf einem anderen Bild ist sie mit unverhülltem Bäuchlein zu sehen.