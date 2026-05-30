Durchbruch nach TV-Rolle: Gefragte Filmstars, die erst in Serien mitspielten
Diese Filmstars zählen heute zu den großen Namen Hollywoods - ihre Schauspiel-Anfänge hatten sie jedoch im Zuge von TV-Serien.
Die ehemaligen Serien-Rollen der Hollywoodstars
- Chris Pratt
Vor seinen großen Rollen in "Jurassic Park" oder den Marvel-Filmen wie "Guardians of the Galaxy" startete Chris Pratt seine Karriere in TV-Serien. Er spielte in "Everwood" mit und hatte außerdem in der vierten Staffel von "O.C., California" eine Nebenrolle.
- Amy Adams
Amy Adams hatte in ihrer Karriere schon einige große Rollen in bekannten Filmen wie "American Hustle" und "Man of Steel". Die Schauspielerin war aber auch in der Serie "The Office" dabei.
- Johnny Depp
Auch Johnny Depp startete seine Karriere nicht gleich mit großen Hollywood-Blockbustern wie "Fluch der Karibik". Nachdem es mit seiner Musikkarriere in den 1980er Jahren nicht ganz so klappen wollte, wie er es sich vorgestellt hatte, ergatterte er eine Rolle in der Serie "21 Jump Street".
- Melissa McCarthy
Als quirlige Köchin war Melissa McCarthy in der Rolle der Sookie St. James in "Gilmore Girls" zu sehen. Heute steht sie für große Filme wie "Brautalarm", "Taffe Mädels" oder die Disney-Neuverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" vor der Kamera.
- Chris Hemsworth
Unter anderem als göttlicher "Thor" eroberte Chris Hemsworth die Kinoleinwand. Seine Schauspielanfänge feierte der Marvel-Star in der australischen Soap "Home and Away".
- Mila Kunis
14 Jahre alt war Mila Kunis, als ihr in der Sitcom "Die wilden Siebziger" ihr Durchbruch gelang. Nachdem sie in den letzten Jahren einige große Hollywood-Filme gedreht hat, ging es für die Serien-Neuauflage "Die wilden Neunziger" in ihre frühere Rolle zurück. Auch Ehemann und Serien-Kollege Ashton Kutcher war im Reboot des Comedy-Hits dabei, der 2023 Premiere feierte.
- Jared Leto
Für seine Darbietung in "Texas Buyers Club" erhielt Jared Leto 2014 einen Oscar. In den 1990er Jahren war er noch in der Serie "Willkommen im Leben" zu bewundern. Er ist übrigens nicht nur als Schauspieler tätig, sondern auch sehr erfolgreicher Musiker als Frontman der Band "Thirty Seconds To Mars".
- George Clooney
Bevor George Clooney der gefeierte A-List-Promi wurde, der er heute ist, war der "From Dusk Till Dawn"-Star fünf Staffeln lang in der Arzt-Serie "Emergency Room – Die Notaufnahme" zu sehen.
- Jennifer Aniston
Jennifer Aniston ist seit etlichen Jahren dick im Hollywood-Geschäft. Das hat sie aber vor allem ihrer Rolle in der Sitcom "Friends" zu verdanken. Ganze zehn Staffeln verkörperte sie Rachel Green in der Serie.
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