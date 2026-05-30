Durchbruch nach TV-Rolle: Gefragte Filmstars, die erst in Serien mitspielten

Diese Filmstars zählen heute zu den großen Namen Hollywoods - ihre Schauspiel-Anfänge hatten sie jedoch im Zuge von TV-Serien.

Die ehemaligen Serien-Rollen der Hollywoodstars

Chris Pratt

Vor seinen großen Rollen in "Jurassic Park" oder den Marvel-Filmen wie "Guardians of the Galaxy" startete Chris Pratt seine Karriere in TV-Serien. Er spielte in "Everwood" mit und hatte außerdem in der vierten Staffel von "O.C., California" eine Nebenrolle.