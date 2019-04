KURIER Gespräche zur großen Burgenland-Regionalumfrage

Im April fand die große Burgenland-Regionalumfrage statt. Der KURIER bat Bürgerinnen und Bürger um Ihre Meinung zu brennenden Themen aus Ihrer Region. Bei den Bürgergesprächen werden diese Regionalthemen nun nochmals aktiv angesprochen: Was ist Ihnen in Ihrer Region wichtig? Diskutieren Se mit KURIER Chronik-Ressortleiter Martin Gebhart und der lokalen Politik – bei den Bürgergesprächen in Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg und Oberwart.