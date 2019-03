KURIER-Umfrage: Bürger wollen mehr Natur für Eisenstadt

Dieses Zwischenergebnis spiegelt sich auch in den abgegebenen Kommentaren wider. Die Anmerkungen reichen von „Belebung der Fußgängerzone“ über „Einbahnregelungen für zweispurige Straßen“ bis hin zu „Erstellung von Bebauungsplänen, um die Errichtung von vierstöckigen Wohnbauten in der Nähe von Einfamilienhäusern zu verhindern“. Die Forderung nach mehr „leistbaren Wohnungen“ wird mehrmals erhoben, und das meist in Verbindung mit dem Wunsch nach „mehr Grünflächen, vor allem zwischen den Siedlungen“. Ebenfalls angemerkt wird, dass es in Eisenstadt „keinen wirklich attraktiven öffentlichen Kinderspielplatz gibt“.

Spannend ist auch die Forderung, wieder stärker auf „größere Wohnungen“ zu setzen und nicht alles „auf engstem Raum zusammenzupferchen“. Eine Anmerkung bezieht sich auf den vorhandenen Wohnraum: „Bitte nicht alle Grünflächen für Wohnungen zubetonieren, während bestehende Wohnungen leer stehen“. Generell solle die Renovierung alter Objekte stärker unterstützt werden.