Zwischen Innovation und Tourismusfalle: Good Ischl, Bad Ischl

Es könnten noch mehr Besucher werden. Im Jahr 2024 werden Bad Ischl und das Salzkammergut Europäische Kulturhauptstadt (nicht der Favorit St. Pölten oder Dornbirn). Das Motto: „Salz und Wasser als DNA“. Seit die Jury den Sieger verkündete, gibt es durchaus Kritik: Das würde einen Zuwachs an Tourismus bedeuten in der von Overtourism ohnehin betroffenen Region. Dessen war man sich bei der Bewerbung aber bewusst. Ein Schwerpunkt wird Hypertourismus selbst sein. Bad Ischl will touristisch nicht bad Ischl werden.