Michael Pammesberger über Ischl: Sag nicht "Bad"

Den Ischler erkennst du daran, dass er nicht „ Bad Ischl“ sagt. Das sagen nur Ausländer (Gmundner, St.Pöltner...) Oder Ischler, die zu denen sagen: „ Bad Ischl wird jetzt Kulturhauptstadt und ihr nicht!“

Republik Salzkammergut

Oder wenn ein Ischler nach Gmunden fahren muss auf die BH. Eine ewige Schmach: Er, aus der Kaiserstadt muss in die läppische Bezirkshauptstadt, also in den Nebel owi und aussi zu den hochnäsigen Gmundnern aufs Salzamt. Sind ja nur ein paar Kilometer sagt der Ahnungslose, aber das sind Welten! Die reden eine andere Sprache da, mehr oder weniger. Was jenseits der Langwieser Geraden liegt, ist suspekt.