Ach, wäre es schon Sommer und wären wir schon im lieblichen Bad Ischl“, schrieb Kaiser Franz Joseph an Katharina Schratt. Das ganze Jahr über hatte der Monarch Sehnsucht nach den Monaten Juli/August, in denen er auf seinem Landsitz im Salzkammergut weilte. Er hat nur drei von den 86 Sommern seines Lebens nicht in dem mondänen Kurort verbracht. Im Jahr 2024 wird Bad Ischl Europas Kulturhauptstadt sein.