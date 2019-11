Im Livestream: Die österreichische EU-Kulturhauptstadt 2024

Vorangegangen war ein intensiver Bewerbungsprozess, aus dem schließlich die drei Finalisten hervorgegangen waren. Die niederösterreichische Landeshauptstadt ist dabei der einzige Bewerber, der als Stadt allein antritt. „ Dornbirn plus“ inkludiert auch die Städte Feldkirch und Hohenems sowie den Bregenzerwald. Das Salzkammergut umfasst mit Bad Ischl an der Spitze rund 20 Gemeinden. Der österreichische Vertreter wird dann gemeinsam mit Estlands zweitgrößter Stadt Tartu und der norwegischen Stadt Bodo das Kulturhauptstadt-Triumvirat 2024 bilden.

St. Pölten

Mit „ Europa daheim - Rescaling distances“ ist St. Pölten in die Bewerbung gestartet. Neu errichtet werden soll um etwa zwölf Millionen Euro ein „KinderKunstLabor“. Revitalisiert und modernisiert werden sollen u.a. der Klangturm und das Festspielhaus. Die „Kulturhauptstadt-Region“ zwischen Melk, Krems, Lilienfeld und Neulengbach soll zu einer kulturtouristischen Region werden. Bei der Infrastruktur liegt der Fokus auf Bestehendem wie etwa der Renovierung der Synagoge. Auch der Domplatz, das Glanzstoff-Areal, das Stadtmuseum und das Lames-Vereinsgebäude im Sonnenp der Klangturm sollen neu in Szene gesetzt werden. Das „KinderKunstLabor“ soll eine Begegnungsstätte für Kinder bis zwölf Jahre und Künstler.

Bad Ischl

„Salz und Wasser als DNA“, so lautete der Oberbegriff der Bewerbung des Salzkammerguts 2024 für den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Erstmals hat sich eine inneralpine Region mit rund 20 Gemeinden aus Oberösterreich sowie der Steiermark und Bad Ischl an der Spitze darum beworben.21 bis maximal 30 Millionen Euro Budget waren veranschlagt. Die Kultur werde so zum „new Salt“. Vier Programmlinien, die als Typisierung des Salzkammergutes dienen, wurden dazu im Bidbook entwickelt: Macht der Tradition, Kraft der Gegenkultur, Durst auf Rückzug und Auswirkungen des (Hype)Tourismus. Man wolle so die Vielfalt der Kultur und der Geschichte des Salzkammergutes zeigen. Gleichzeitig werden auch die Probleme im ländlichen Raum mit der Abwanderung junger, gebildeter Menschen und der Überalterung der Gesellschaft aufgegriffen.

Dornbirn

"Outburst of Courage“ - „Mutausbruch“: Unter diesem Titel wollten die Vorarlberger Städte Dornbirn, Feldkirch, Hohenems und der Bregenzerwald als „ Dornbirn plus“ gemeinsam Kulturhauptstadt Europas 2024 werden. „Mut zur Veränderung, Mut zum Handeln, Mut zur Vielfalt, Mut, über den Tellerrand hinaus zu schauen“ wolle die Kulturhauptstadt für Vorarlberg und die Bodenseeregion erreichen. Unter Einbeziehung von Kulturschaffenden, bestehenden Institutionen und der Bevölkerung wurde laut „Kultur Perspektiven 2024“ im Bewerbungsprozess ein europäischer künstlerischer Rahmen geschaffen, der auf den drei Programmlinien „Polis Mind“, „Reality Disruption“ und „No Frontiers“ basiere. Mit der ersten Linie soll „Freiheit im Kopf, Freiheit im Handeln“ geschaffen werden. Projekte nehmen das Leben in den Städten und Gemeinden unter die Lupe und sollen Austausch und Nachbarschaft fördern. Auch die Programmschiene „No Frontiers“ fokussiert auf den Austausch, allerdings über die Grenzen des Vierländerecks hinaus. Mit der dritten Programmschiene soll die kulturelle Kompetenz gefördert und Kultur in den Alltag integriert werden.