Nostalgie pur: Unterwegs mit Kaiser-Fans in Bad Ischl

Elektro-Beats statt Kotillon

Jedes Jahr Mitte August ist Ischl – das „Bad“ kam erst 1906 dazu – noch mehr Kaiser als sonst. Man müsste sich sehr anstrengen, um einen republikanischen Flecken in der Stadt zu entdecken, aber wer will das schon? Schließlich wird in den Tagen vor dem 18. August der Geburtstag des Kaisers zelebriert, ein Volksfest für 10.000 Hardcore-Nostalgiker und Monarchie-Liebäugler. Nebst Ankunft des historisch gewandeten Kaiserpaars in der Dampflok, Kaiserfest im Kurpark und Kaisermesse am heutigen Sonntag holte man heuer auch die Jugend ins Boot. Beim „Kaiserbeats“-Clubbing im ehrwürdigen Lehár Theater wurde erstmals zu House-Musik getanzt. Der Kaiser, er ist in der Generation Y angekommen.

Die Neigungsgruppe Monarchie um Kaiser-Kennerin Helga weilt indes noch in der Vergangenheit. Wo ginge das auch besser als in der Kaiservilla, idyllisch oberhalb der Stadt im weitläufigen Kaiserpark gelegen. Das Hochzeitsgeschenk von Erzherzogin Sophie diente dem Kaiserpaar viele Jahrzehnte als Sommerresidenz. Der rote, abgewetzte Ledersessel im Arbeitszimmer sieht so aus, als wäre Franz Joseph soeben noch darin gesessen. Dabei liegt sein letzter Besuch 105 Jahre zurück: Am 28. Juli 1914 unterzeichnete der hochbetagte Regent während der Sommerfrische die Kriegserklärung an Serbien und ebnete damit den Weg für die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Kurz danach reiste er ab und kehrte bis zu seinem Tod 1916 nicht wieder zurück.

Wie geht man in der idyllischen Kaiserstadt mit dieser düsteren Episode um? „Es gehört eben dazu“, sagt Helga. Thema abgehakt.