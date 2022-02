Zum Tod von Gerhard Roth: Wer würgt heute noch an Österreich?

Es ist eine oft gebrauchte Formulierung in Nachrufen: Er oder sie wird eine große Lücke hinterlassen.

Im Fall von Gerhard Roth, der am Dienstag im Alter von 79 Jahren verstorben ist, ist es beileibe keine Floskel. Er war ein unermüdlicher Hinschauer und als literarischer Chronist der österreichischen Wirklichkeit. Dabei ging es Roth nie um ein vordergründiges Provozieren. Exemplarisch sei seine „Reise ins Innere von Wien“ genannt. Er erforschte die dunklen Stellen, auf die sonst wenig Licht fällt. An Orten wie dem Männerwohnheim in der Meldemannstraße, in dem Hitler mehrere Jahre wohnte, fand Roth Erhellendes über die Abgründe der österreichischen Seele.