Harald Schmidt im Interview: "Es hat sich ausprovoziert“

Was haben Sie beim Road-Trip kulinarisch erlebt?

Sie müssen sich vorstellen, ich habe dreimal zu Mittag gegessen wegen der Fotos fürs Buch. Aber es hat so unglaublich gut geschmeckt. Der Wurstsalat beim Kirchenwirt in Ohlsdorf. Das ist meine Lieblingsrichtung: rustikales Essen – perfekt gemacht. Oder: Tafelspitz in Gmunden im Hotel Schwan, butterweich, fantastisch. Und im Gasthof Klinger hab ich von der Frittatensuppe freiwillig drei Portionen gegessen.

Chapeau!

Alle diese Gastwirte reden ja über Bernhard wie Fans über einen Fußballspieler. Beim Kirchenwirt, so wird erzählt, saß seinerzeit immer einer am Tisch dabei, der hieß der Narrisch-Hansl. Und Peymann war total begeistert, weil der Narrisch-Hansl nur ab und zu so Sätze wie Kalendersprüche sagte. Dann rief Peymann: „Was dieser Mann spricht, ist reine Literatur.“ Da hängt – gerahmt – auch die Eintrittskarte für die Uraufführung von „Heldenplatz“ an der Wand. Man versteht, wo die Basis von Bernhard liegt. Man kommt rein und glaubt, man ist in einem Bernhard-Stück.