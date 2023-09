Zoo Schönbrunn: Pumpgun statt Plumpbeutler

Wombats im Parlament

In Österreich kämpfen Tausende Freunde der Plumpbeutler dafür, dass sich auch der Wiener Zoo dem Wombat-Schutz verschreibt. Die SPÖ-Mandatare Mario Lindner und Julia Herr haben deshalb eine Petition im Parlament mit 1000 von der Facebook-Gruppe Der Zoo Schönbrunn braucht ein Wombat gesammelten Unterschriften eingebracht, die im Oktober im Hohen Haus behandelt werden wird. Weitere parlamentarische Anfragen zum Thema Schutz der Plumpbeutler werden noch folgen.

Doch Direktor Stephan Hering-Hagenbeck – er hat zuletzt wegen einer beantragten Pumpgun und Magnum-Pistole für Aufsehen gesorgt – scheint Bedenken wegen der nächsten Verwandten der Koalas zu haben. In einer Stellungnahme stellt er die Tiere als äußerst aggressiv dar – der oft als bester Tiergarten Europas gewählte Zoo scheint nicht die Möglichkeiten wie Prag oder Budapest zu haben.

Wombats sind in anderen Zoos die große Attraktion. Der Tiergarten Hannover etwa hatte sogar so viele Interessenten für die Patenschaft, dass diese gar nicht - wie sonst üblich - an nur eine Person vergeben wurde, sondern gleich eine Massen-Patenschaft eingeführt wurde. In Australien bieten viele Zoos ausführliche Fotomöglichkeiten und Kontakt mit den Tieren an, weil diese - im Gegensatz zur anderen lokalen Fauna - harmlos sind.