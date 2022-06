Wombat-Demo im Tiergarten Schönbrunn

Eine ungewöhnliche Versammlung fand am Pfingstsonntag vor dem Känguru-Gehege in Schönbrunn statt. An die hundert Teilnehmer der Initiative "Der Zoo Schönbrunn braucht ein Wombat" hatten sich ebendort versammelt, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Dass Wien ein Wombat braucht, davon sind die mittlerweile mehr als 400 Aktivisten der Initiative überzeugt: Denn die possierlichen Beuteltiere sind sehr hilfsbereite und gesellige Zeitgenossen, die während der großen australischen Buschfeuer der vergangenen Jahre zahlreiche andere Tiere in ihre Höhlen gelotst haben, um ihnen ein Überleben zu sichern. „Ein Tier, das allen anderen sein Heim öffnet, wenn es brennt, ist gerade in Zeiten wie diesen ein schönes Vorbild für uns alle. Man kann getrost sagen: Mehr Wombats braucht das Land,“ finden die Wombat-Begeisterten.

Gerne bei den Kängurus

"Da Wombats vergleichsweise wenig Wasser und Nahrung brauchen und außerdem über 30 Jahre alt werden, wären sie das ideale Tier für Schönbrunn", ist man in der Wombat-Initiative überzeugt. "Auch können sie gut mit anderen Tieren gehalten werden, in anderen Zoos teilen sie sich Gehege beispielsweise mit Kängurus oder Schildkröten." Unter den Beuteltier-Aktivisten waren auch Spieler und Fans des Rugbyclubs "Wombats" aus Wiener Neustadt: "Auch wir sind der Meinung: Schönbrunn braucht ein Wombat“, so Club-Sprecher Stefan Pauser.