Wiener wollen ein Wombat: Initiative ruft zum Flashmob in Schönbrunn auf

Wombats, die zur Gattung der Plumpbeutler gehören, sind mit Koalas verwandt. Sie werden bis zu 120 Zentimeter groß und können 40 Kilo schwer werden. Eigentlich leben Wombats im südlichen und östlichen Australien, doch auch in europäischen Zoos fühlen sie sich heimisch. Aktuell leben knapp zwei Dutzend Wombats in europäischen Tiergärten. Die Mitglieder der Facebook-Initiative „Der Zoo Schönbrunn braucht ein Wombat“ möchten gerne die Patenschaft für ein Wombat in Schönbrunn übernehmen und sich auch an der Finanzierung beteiligen. Da Wombats vergleichsweise wenig Wasser und Nahrung brauchen und außerdem über 30 Jahre alt werden, wären sie das ideale Tier für Schönbrunn, meinen die Mitglieder der Initiative. Auch können sie gut mit anderen Tieren gehalten werden, in anderen Zoos teilen sie sich das Gehege beispielsweise mit Kängurus oder Schildkröten.

Für Sonntag, 14 Uhr, ruft die Initiative zum Flashmob vor dem Känguru-Gehege auf. Auch der Wombats Rugbyclub hat sich angekündigt. Alle Details finden Sie hier.