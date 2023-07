Schönbrunn-Chef im Streit mit Behörden: Er will Pumpgun führen

Vonseiten der Polizei wurde der Antrag abgelehnt, weil die Abwehr von gefährlichen Angriffen bei der Sicherheitsexekutive liege. In einer Stellungnahme vor dem Verwaltungsgerichtshof hat Hering-Hagenbeck dann daraufhin kritisiert, dass die Polizei eine zu lange Reaktionszeit beim Terroranschlag in Wien gehabt habe.

Gegenüber Heute erklärte der Tiergarten-Direktor dann, dass die Polizei nicht so schnell vor Ort sein könne und sich auch nicht so zurechtfinden würde wie das Personal. "Die Polizei verfügt auch nicht über die zoologischen Kenntnisse, um beurteilen zu können, wann ein gefährliches Tier noch vergrämt werden kann, und wann es rasch getötet werden muss", wird er in dem Bericht zitiert.