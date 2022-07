270 Jahre Schönbrunn: Eine Geschichte von Tieren und Menschen

Nur„anständig gekleidete Personen“ hatten ab dem Jahr 1778 an Sonntagen Zutritt: Erstmals durfte auch das Volk in der Menagiere Schönbrunn lustwandeln und Tiere bewundern. Zuvor war dies dem Kaiser und seinen Gästen vorbehalten. Heutzutage sind Besucher aus aller Welt willkommen, zwei Millionen zählt der Tiergarten pro Jahr. Heuer feiert der älteste Zoo der Welt seinen 270. Geburtstag – ein paar Jahrhunderte im Zeitraffer.

Die Faszination an exotischen Tieren gibt es freilich viel länger, speziell seit den Entdeckungsreisen nach Übersee. In Herrscherhäusern galten sie als lebende Trophäen, auch Kaiser Franz I. Stephan und Gemahlin Maria Theresia hielten allerlei Tiere in der Menagerie im Schlosspark. Eröffnet wurde diese offiziell am 31. Juli 1752 – daher das 270-Jahr-Jubiläum. 600 Tiere tummelten sich damals hier, darunter Kattas, Flamingos und Rentiere. 1771 kam der erste Elefant, vermutlich ein Geschenk für die Kaiserin.