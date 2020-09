"Zazà" im Theater an der Wien: Eine Diva, der man fast verfallen muss

Warum nicht? Ganz einfach: In „Zazà“ gibt es keinen echten Ohrwurm, keinen Hit, keine markante Arie, stattdessen ein fast durchkomponiertes Drama rund um die titelgebende Vorstadt-Varieté-Künstlerin Zazà, die sich in einen verheirateten Mann (das weiß sie naturgemäß nicht) namens Milio verliebt und nach der Begegnung mit dessen Tochter Verzicht übt.

Das Theater also als ausweglose Falle, als ewige, dabei so wertvolle Liebschaft? Die Bühnenkunst gilt mehr als die (Über-)Lebenskunst? Diesen Fragen geht Regisseur Christof Loy nach, der in Raimund Orfeo Voigts kühl-weißem Backstage Bühnenbild – auch das Liebesnest von Zazà und Milio ist ein loftartiges Trugbild – mit einer grandiosen Personenführung und einer klugen psychologischen Deutung punkten kann.