Wiener Opernchef Geyer: "Die Theater dürfen nicht schließen“

KURIER: Wie sehen Sie der Wiedereröffnung entgegen?

Roland Geyer: Mit großer Freude und Genugtuung, dass diese furchtbare, stille Zeit endlich vorbei ist.

Können Sie dem Publikum etwaige Sorgen nehmen?

Wir haben im August ein fantastisches Präventionskonzept aufgestellt. Es gibt höchste Sicherheit – sowohl für die Zuschauer, als auch für die Mitwirkenden und das Personal. Ich kann jedem Interessenten und auch jedem, der sich noch aus Angst vor den Theatern fernhält, sagen: Er ist sicher hier. Und man kann völlig losgelöst einen wunderschönen Musiktheaterabend erleben.

Gibt’s das Konzept auch bei den Proben?

Wir testen jeden vierten Tag alle Sängerinnen und Sänger und sogar die Nebendarsteller und das Orchester. Mehr als anderswo. Zwischen Sängern kann in innigen Momenten kein mechanischer Schutz, keine Maske sein, da ist enge Körperlichkeit gefordert. Das haben wir abgesichert. Die Gefahr ist gar nicht so sehr bei der Probenzeit – sondern rundherum, vor allem in der Familie.