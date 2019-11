Wolf Wondratschek: „Sich Ali sprachlos vorstellen“

Vielleicht, weil Wondratschek nie Teil dessen war. Der erste Preis, den er sein eigen nennt, ist gestiftet von einem Privatmann. In seiner Dankesrede gibt er ungewöhnlich viel Privates preis. Und damit auch den Grund seines Schreibens. „Ich war acht oder neun oder zehn Jahre alt – und die Sache, die mein Leben sein würde, war entschieden. Von einem Augenblick zum anderen. Ich hatte die Botschaft in der Tasche.“ In der Tasche des jungen Wondratschek: ein Zettel, gefaltet, mit Bleistift beschrieben. Einem Fremden aus der Tasche gefallen. Von ihm gefunden, glatt gestrichen, gelesen. „In dem Verstehen der Kunst stoßen wir an die gleichen Grenzen wie im Verstehen der Geisteskrankheit. Es sind die Bereiche der Imagination, es die Bereiche des eigenen Unverständlichen, es ist der Reichtum des Menschlichen.“