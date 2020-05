Frühstück mit Wolf Wondratschek

München statt Wien. Schumann's Bar am Hofgarten statt Café Aida am Opernring. Cappuccino statt kleiner Brauner. Es ist Sommer und die einzige Jahreszeit, die der 67-Jährige seit 1996 hier verbringt. "Seit ich in Wien lebe, habe ich mir einen Wunsch erfüllt: ein nomadisches Leben zu führen. Immer mit leichtem Gepäck. Immer fähig, die Wohnung zu wechseln." Wozu? "Um sich das Mindestmaß der Illusion, keine bürgerliche Existenz zu haben, zu erhalten." Die Kellner im Schumann's kennen ihn. Er nennt sie beim Vornamen. Aber kennt man ihn, der gerne mit Nachnamen angesprochen wird?



Den gebürtigen Thüringer, der in den 70er- und 80er-Jahren in München lebte und die Stadt prägte wie Patrick Süskind, als er noch kein Bestsellerautor war und Schumann noch hinter Harry's New York Bar stand?

Den Schriftsteller, dessen erstes Buch "Früher begann der Tag mit einer Schusswunde" 1969 in den Literaturbetrieb einschlug wie eine Bombe? Den Dichter, dessen Bände "Chuck's Zimmer", "Die Einsamkeit der Männer" oder "Carmen oder bin ich das Arschloch der Achtziger Jahre" gefeiert wurden ehe er 1992 für den Roman "Einer von der Straße" von der Kritik geprügelt, wie ein solcher behandelt wurde?



Verschrien als "Rock-Poet" und "Literatur-Macho in Cowboy-Boots", da er sich einer anderen Welt verschrieb - der der trunksüchtigen Männer, liebeshungrigen Frauen, Boxer, Prostituierten - prägten Kritik und Feuilleton lange Zeit ein Bild von Wolf Wondratschek. Es wird ihm vom ersten Augenblick an nicht gerecht.



Die Beine übereinandergeschlagen, taucht er nur für den Fotografen das Croissant nochmals in den Cappuccino, ehe es in die Tasse fällt, er den Blickkontakt wieder aufnimmt, um die Sonntagsfragen zu beantworten. "Das sind bürgerliche Fragen, die auf mein Leben nicht zutreffen." Welche noch? "Finden wir es raus", sagt er weniger kokett denn gespannt, gewinnt man den Eindruck.



Den Eindruck, dass sein jüngstes Buch "Das Geschenk" Parallelen zu seinem Leben aufweist, bestätigt er insofern: "Alle Kunst ist biografisch. Schönberg hat seinen Herzinfarkt vertont, Schostakowitsch seine Herzrhythmusstörungen, Bach den Grabstein seiner Frau," erklärt Wondratschek, der Cello spielt. Der Vater-Sohn Konflikt sei jedoch nur ein und nicht das Thema. "Die Leute wollen ein Buch ja nicht verstehen. Sie wollen es knacken. Wie viel Wondratschek ist da drin? War Wondratschek kokainsüchtig? Ist das sein Sohn? Das, was sich nicht ausdrücken lässt, was ein Geheimnis hat, in der Schwebe bleibt, ist das Kostbarste an der Literatur." Und an ihm, der nun auf dem Sessel leicht zu wippen beginnt.