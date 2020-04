Wiener Stadthalle: Große Shows nur nach Impfung oder mit Schwimmreifen

Apropos Mindestabstand: Könnten Konzerte in der Halle D (Fassungsvermögen von 16.000) mit 3.000 Besuchern zur Realität werden oder wäre das rein ökonomisch gar nicht möglich?

Ich vermute, dass die aktuellen Regelungen noch einer entsprechenden Überarbeitung unterzogen werden. Natürlich können auf jener Fläche, wo bei einem der bekannten Stehplatzkonzerte von Justin Bieber bis Lady Gaga 10.000 Menschen stehen, mit den 20 Quadratmeter je Besucher auch nur 1.500 eingelassen werden. Wie man allerdings die Abstände einhält, außer durch verpflichtendes Tragen von überdimensionalen Schwimmreifen mit einem Durchmesser von etwa fünf Metern, ist fraglich. Und die zweite Mathematikübung: Wenn derzeit drei Besucher pro Quadratmeter am Stehplatz erlaubt sind und dann ein Besucher auf 20 Quadratmeter kommen würde, dann müsste, um die gleichen Einnahmen zu erzielen, der Ticketpreis das 60-Fache ausmachen. Damit erübrigen sich Fragen der Zuteilung.

Welche Arbeiten können derzeit in der Stadthalle gemacht werden? Wie sieht es mit den Planungen für die kommende Saison aus?

Jenseits von entsprechenden Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten in allen Bereichen der Wiener Stadthalle teilen sich die Aufgaben in drei Phasen. Die Phase des Shutdowns, die des Wiederhochfahrens und dann der Normalbetrieb. Die Phase der langsamen Öffnung ist – wie wir auch jetzt aktuell sehen – schwieriger als das rasche Herunterfahren. Da arbeiten wir an Alternativmodellen, je nach den gesetzlichen Vorgaben. Die Vorschau aufs nächste Jahr sieht derzeit gut aus.

Nehmen Sie aktuell also Anfragen für Shows an?

Natürlich, the show must go on. Aber die Anzahl der Abende pro Jahr ist nicht vermehrbar und was jetzt auf 2021 verschoben wird, steht für die regulär geplanten Tourneen und Shows für dieses Jahr dann eben auch weniger zur Verfügung.