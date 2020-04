Veranstaltungen: Was wir heuer alles nicht sehen

Kreativ in der Umsetzung möchte auch Oberösterreichs Fußballverband werden: Der ist auf der Suche nach Alternativen, um die finanziellen Schäden so gering wie möglich zu halten. „Wir als Verband fordern die einzelnen Fußballvereine auf, uns ihre Ideen zu schicken“, sagt Raphael Oberndorfinger, Direktor des oö. Fußballverbands. Manche der Vereine würden bereits T-Shirts produzieren, andere bieten fiktive Spiele an, für welche Fans Tickets kaufen können, um so den Verein zu unterstützen.