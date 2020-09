Wiener Staatsoper: Start von Bogdan Roščić mit Butterfly, Domingo, Kaufmann

Aber die neue Direktion hat viele und auch große Pläne. So gibt mit Philippe Jordan der neue Musikdirektor des Hauses bei der „Butterfly“ seinen Einstand als Chef. So ist mit Asmik Grigorian in der Titelpartie einer der absoluten Shootingstars der vergangenen Jahre aufgeboten. So löst die auch schon ältere Inszenierung des längst verstorbenen (2008) Oscarpreisträgers Anthony Minghella eine Uralt-Produktion ab.