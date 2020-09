"Madama Butterfly" Asmik Grigorian: "Ich darf lieben, ich darf töten“

Welche Partien werden – vielleicht sogar neu – kommen, wünschen Sie sich?

Ich werde etwa in Paris die Lisa in Tschaikowskys „Pique Dame“ in der Regie von Dmitri Tcherniakov singen – ein toller Regisseur! Dirigent ist übrigens Daniel Barenboim. Aber erst 2021. Zuvor freue ich mich auf die Rusalka in der Inszenierung von Christof Loy in Madrid und auf Prokofjews „Spieler“ in meiner Geburtsstadt Vilnius. Und natürlich auf die Senta in Wagners „Fliegenden Holländer“ bei den Bayreuther Festspielen.

Viel Strauss und Wagner – kündigt sich da vielleicht gar ein Fachwechsel an?

Nein. Ich singe das, was ich singen möchte. Ich will da in keine Schublade gesteckt werden, wie das heute leider so oft üblich ist. Rollenwünsche habe ich übrigens auch fast keine. Aber ich möchte in Zukunft mehr Verdis. Die Elisabetta in „Don Carlo“ wäre eine schöne Option.

Wenn Sie auch keine spezifischen Wollenwünsche haben, welche Wünsche hätten Sie für ihre Zukunft und die Ihrer Familie?

Ich wünsche mir, dass diese Pandemie bald vorbei ist, dass es bald einen Impfstoff gibt, dass in der Zwischenzeit möglichst viele Menschen gesund bleiben, und wir bald alle wieder ein normales Leben führen können. Ohne Angst vor Nähe und sozialen Kontakten. Denn die Angst ist niemals ein guter Berater. Nicht auf der großen Opernbühne und schon gar nicht im wichtigen realen Leben.